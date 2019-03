© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutti pazzi per Luka Jovic. Marca fa il punto sulla situazione attorno all'attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte, che riscatterà il suo cartellino dal Benfica per 6 milioni per poi rivenderelo al miglior offerente. Barcellona in pole postition con il giocatore osservato nella partita di qualificazione agli Europei Portogallo-Serbia. Il Bayern è un altro club fortemente interessato ma non mancano le pretendenti italiane. C'è l'Inter e non solo: anche Milan e Napoli sono accostate al 21enne.