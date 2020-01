Tutti pazzi per Kumbulla: saldo di gennaio con vista giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marash Kumbulla è una delle sorprese più belle dell'annata dell'Hellas Verona. Le ottime prestazioni difensive - anche in termini di gol subiti - degli scaligeri non sono passate inosservate, con il nazionale albanese che ha attirato su di sé le attenzioni di Lipsia, Manchester United e Atalanta, con Sartori che nei giorni passati era a Ferrara per osservarlo alle prese con l'attacco della Spal. Esame superato, magari non di prezzo: l'Hellas vorrebbe un'asta già ora, per poi lasciarlo libero da giugno prossimo.

NAPOLI E INTER - La realtà è che in questo momento Kumbulla non si può muovere, ma Setti ha bisogno di monetizzare il suo addio, come quello di Amrabat. Così il Napoli, nettamente avanti per il centrocampista (tanto che oggi potrebbe arrivare il sì al trasferimento nella prossima estate) ha già inoltrato una proposta anche per il difensore. 15 milioni più bonus, per cercare di anticipare gli avversari. L'Inter invece vorrebbe inserire Dimarco e, magari, anche Radu: il portiere ora rischia di diventare un caso al Genoa e trovare una sistemazione non sarà facile. Come capire il rebus di Kumbulla, già inseguito da tutti.