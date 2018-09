Tutti pazzi per Piatek: il miglior bomber d'Europa nella storia del Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Capocannoniere in Italia con sei gol in cinque partite. Il primo giocatore del Genoa ad andare a segno in tutte le prime cinque giornate di Serie A. Il primo a raggiungere la doppia cifra nei top cinque campionati europei (dieci centri tra campionato e Coppa Italia). Ma Krzysztof Piatek dà l'impressione di non volersi affatto fermare qui.

Il polacco stupisce per senso della posizione e visione di porta. Vedere per credere il movimento da attaccante di razza in occasione dell'1-0 contro il Chievo: passaggio orizzontale di Lazovic, Piatek lascia scorrere la palla e la tocca solamente quando c'è da infilarla alle spalle di Sorrentino con un rasoterra imparabile. Il gol e molto altro. Perché anche stasera l'ex Cracovia ha ottenuto la palma del migliore in campo, tenendo impegnata la difesa avversaria per 90 minuti, colpendo un palo nel primo tempo e sfiorando più volte la personale doppietta nella ripresa.

Le parole ormai si sprecano per questo giovane "sconosciuto" che in appena un mese è riuscito a conquistare prime pagine e apprezzamenti di top club mondiali, Barcellona in primis. È solo l'inizio della parabola del "Pistolero". L'intesa con Pandev e Kouamé, d'altronde, continua a migliorare. E così anche i suoi numeri sotto porta. Sorride Preziosi, che può aver vinto un'altra grande scommessa quando siamo solamente al 26 di settembre.