"Sarri aspetta la Juve per la firma", titola sicuro Tuttosport sulle vicende bianconere. La Juventus infatti è ancora senza allenatore ma il quotidiano piemontese all'interno della sua edizione odierna assicura che nei prossimi giorni tutto verrà completato e Maurizio Sarri diventerà il nuovo allenatore della Vecchia Signora. La prossima settimana, a cominciare da domani, dunque potrebbe rivelarsi quella giusta per annunciare il nuovo allenatore ma il Chelsea dopo aver liberato Sarri ha prima la necessità di accordarsi con Lampard che sarà il nuovo allenatore e con la Juventus per l'indennizzo per la chiusura anticipata del contratto dell'ex tecnico del Napoli, si parla di 5-6 milioni.

INZAGHI OUT - Un altro indizio che porterebbe alla vicinanza tra Sarri e la Juventus, secondo Tuttosport, è anche la possibile permanenza di Simone Inzaghi, piano B di Agnelli, alla Lazio. L'allenatore biancoceleste infatti era stato bloccato dai bianconeri ma l'esito positivo delle trattative con il Chelsea in quel di Londra gli hanno permesso di fare altre scelte e di proseguire la sua avventura alla Lazio.