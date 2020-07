Udinese avanti alla Sardegna Arena al 45': decide Okaka. Cagliari mai pericoloso

vedi letture

Primo tempo divertente alla Sardegna Arena nonostante le scarse ambizioni di classifica sia per il Cagliari che per l’Udinese. 0-1 il risultato all’intervallo, con i friulani che sono passati in vantaggio dopo appena 2’ grazie a una bell’azione corale conclusa dal gol di rapina di Okaka. Buon ritmo per i sardi, che non sono però riusciti a rendersi mai praticamente pericolosi dalle parti di Musso. L’Udinese ha invece sfiorato il gol con De Paul e si è vista annullare il raddoppio di Lasagna per fuorigioco. Da segnalare per i friulani anche l’infortunio occorso a Nuytinck al 15’: Gotti lo ha sostituito immediatamente con Musso.