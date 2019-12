Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonin Barak, autore di uno dei gol che hanno portato al successo in Coppa Italia dell'Udinese contro il Bologna, ha parlato in zona mista dopo il termine della partita: "Ritornare al gol è stato importante per me ma ancora più importante è stata la prestazione di tutta la squadra. Abbiamo giocato con la voglia giusta, si vedeva dai contrasti che c'eravamo con la testa. Risultato bellissimo, ora dobbiamo andare avanti così. Barak è tornato? Le parole non contano, devono dimostrare negli allenamenti quanto valgo, devo fare sempre il massimo per conquistarmi l'opportunità di scendere in campo. Solo il campo può dire se sono forte, è lì che devo dimostrare il mio valore. Al mister spetta la scelta, penso comunque sia contento di vedere che tutti abbiamo voglia di giocare".