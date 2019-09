Udinese-Brescia, i voti ai tecnici: Corini vince la sfida con Tudor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vittoria in trasferta che potrà risultare decisiva, per le sorti del Brescia a fine campionato. La squadra di Corini sale così a quota 6 lasciando l'Udinese di Igor Tudor ferma a 3 con tanti rimorsi e qualche preoccupazione per l'inatteso ko casalingo.

Igor Tudor 5 - Il 3-5-1-1 con cui schiera i suoi, nonostante l'assenza di De Paul, non convince. La squadra raramente riesce a creare trame di gioco pericolose e anche quando arriva dalle parti della difesa delle rondinelle mostra inconsistenza e poca cattiveria.

Eugenio Corini 6,5 - Grandissima sfida giocata dal suo Brescia, schierato bene in campo e con la giusta energia per portare a casa i 3 punti. Crede ai suoi giocatori e loro lo ripagano con una grande prestazione sotto tutti i punti di vista.