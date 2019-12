Udinese-Cagliari, i convocati di Gotti: out il solo Samir

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell'allenamento di rifinitura, svoltosi nel pomeriggio sui campi del "Bruseschi", il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara contro il Cagliari, in programma domani alle 15:00 alla "Dacia Arena".

Una sola defezione per i friulani: è infatti out il solo Samir.

Di seguito la lista:

PORTIERI: 1 Musso, 88 Nicolas, 27 Perisan

DIFENSORI: 2 Sierralta, 4 Opoku, 5 Ekong, 17 Nuytinck, 18 Ter Avest, 19 Stryger Larsen, 50 Becao, 87 De Maio

CENTROCAMPISTI: 6 Fofana, 8 Jajalo, 10 De Paul, 11 Walace, 12 Sema, 38 Mandragora, 72 Barak

ATTACCANTI: 7 Okaka, 15 Lasagna, 23 Pussetto, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk