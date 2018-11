Udinese, Collavino: "Velazquez e Nicola? C'è un tempo per ogni cosa"

© foto di Federico De Luca

Franco Collavino, dg dell'Udinese, è intervenuto nella conferenza di presentazione del nuovo tecnico Davide Nicola parlando dell'allenatore friulano e dell'esonerato Julio Velazquez. "Grazie per la partecipazione alla conferenza, oggi presentiamo Nicola. Il suo ingaggio è stato annunciato ieri, voglio fare due passaggi importanti dal punto di vista societario. Ringrazio Velazquez, si tratta di un mister che ha lavorato con impegno e dedizione. Non è però bastato, evidentemente abbiamo valutato molti elementi in queste settimane. C'è un tempo per ogni cosa: sviluppare progetti, per farli maturare e un tempo per fare punti. Questo è il momento di fare punti, è un elemento centrale delle nostre valutazioni. E' stata una decisione impegnativa ma inevitabile. Bisogna rispondere alla classifica e alla Società, anche per la fiducia che i tifosi ci hanno dato in questi mesi. Siamo in Serie A da 24 anni, vogliamo restarci ancora a lungo. Il secondo passaggio è il benvenuto a Nicola: si tratta di un tecnico giovane, motivato che ha carisma. Siamo sicuri che ispirerà la squadra e i tanti giovani nel gruppo. Il mister ha firmato un biennale, terminerà dunque nel 2020. Arriva con un gruppo di collaboratori, con lui ci sono quattro professionisti", le parole di Collavino.