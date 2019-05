© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco D’Alessandro, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinews dopo la vittoria contro la SPAL: “Avevo qualche problema fisico, poi c’è stato l’infortunio di Sandro. Ho cercato di entrare e di fare le cose giuste. Purtroppo questa partita è stata lo specchio della stagione, ma ci prendiamo questi tre punti. Non abbiamo festeggiato perché ancora non c’è la matematica, ma siamo contenti. Nella ripresa c’è stato un calo di tensione, loro hanno rimesso tutto in gioco, ma la squadra ha dimostrato forza, grinta e coraggio”.