Udinese, dalla Turchia: trovato accordo col Besiktas per Tokoz

Stando a quanto si scrive in Turchia, l'Udinese avrebbe trovato l'accordo con il Besiktas per il centrocampista Dorukhan Tokoz per un cifra vicina ai 10 milioni di euro, non lontani dai 12 chiesti inizialmente dai bianconeri di Istanbul. Classe 1996, il giocatore è nel giro della nazionale turca.