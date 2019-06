Udinese, esplode il mercato per Wague: protagonista in coppa d'Africa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’occasione di mercato potrebbe portare al centrale difensivo dell’Udinese Molla Wague. Il giocatore è infatti protagonista della coppa d’Africa con il suo Mali, dove ha esordito con una grande prestazione ed una rotonda vittoria, e rappresenta un’opportunità a prezzi contenuti per chi dovesse avere delle necessità nel proprio pacchetto arretrato. Wague ha disputato un’ottima stagione in prestito al Nottingham Forest, ed ha solo un anno di contratto residuo con i friulani. Per il classe 1991 si sono già fatte sotto diverse società di Premier League e Ligue 1, restano da comprendere le valutazioni che da Udine verranno fatte sul suo cartellino. Intanto per Molla Wague si aprono le porte delle trattative.