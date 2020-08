Udinese, Ewandro verso una nuova avventura in prestito: c'è il Vitoria

Si prospetta un altro prestito, sempre in Brasile, per l'attaccante classe '96 Ewandro. Come riportato da Tuttoudinese.it, il giocatore di proprietà dell'Udinese, reduce dall'esperienza non particolarmente fortunata al Recife, sembra essere ad un passo dal Vitoria, club che milita nella seconda serie carioca.