Udinese-Fiorentina a reti bianche a fine primo tempo: proteste viola per un fallo in area su Castrovilli

Termina 0-0 il primo tempo tra Udinese e Fiorentina, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che si sta giocando alla Dacia Arena. L'occasione più nitida della prima frazione capita tra i piedi di Vlahovic al 37' con il serbo che ruba palla al limite dell'area che però poi non trova la porta con Kouamé tutto libero a due passi dalla porta di Musso. La Fiorentina si lamenta anche per un rigore non fischiato al 24' su Castrovilli, con l'arbitro, in assenza del VAR, che ha deciso di lasciare correre.