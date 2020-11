Udinese-Genoa, le formazioni ufficiali: Lasagna in panchina, Scamacca sfida Okaka

Udinese e Genoa si sfideranno alle ore 18.00 alla Dacia Arena. I padroni di casa mandano in campo il solito 3-5-2 con Okaka e Pussetto in attacco: Lasagna, almeno per il momento, partirà dalla panchina. Maran giocherà il match con un modulo speculare: Sturaro, Badelj e Lerager in mezzo al campo, con Pandev e Scamacca a comporre il reparto offensivo. Ecco le scelte dei due tecnici:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Luca Gotti

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev; Scamacca. Allenatore: Rolando Maran