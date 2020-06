Udinese, Gotti: "Abbiamo tirato in porta 15-16 volte e perso. Così da fastidio"

vedi letture

Perde l'Udinese contro il Torino, ma senza sfigurare di fronte alla squadra granata. I bianconeri, infatti, hanno giocati alla pari contro i padroni di casa uscendo però sconfitti dallo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita che lascia l'amaro in bocca a Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, come confessato ai microfoni di Sky Sport.

Rammaricato per il risultato, cosa le da più fastidio?

Mi dà fastidio venir fuori da una partita del genere con zero punti, dopo aver tirato in porta 15/16 volte e tantissimi calcio d'angolo. Mi auguro che continueremo a produrre così tanto. Non abbiamo regalato molto al Torino che nel poco che ha avuto è stato bravo a concretizzare. Noi dobbiamo continuare ad essere propositivi e migliorare la cattiveria negli ultimi metri. Non ci dobbiamo accontentare che vada così.

Manca la cattiveria agli attaccanti?

Si continua a lavorare. Spesso capita che siano gli episodi a portarti sulla buona strada, dobbiamo essere propositivi andando nell'area avversaria. Poi in altre occasioni eravamo stati bravi a non concedere.

Le condizioni di Mandragora. Si teme un danno al crociato?

Siamo abbastanza scossi perché pare una cosa di una certa entità. Vorrei tanto scongiurare il problema al crociato, ma pare di sì.