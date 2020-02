© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Brescia soffermandosi - tra le altre cose - anche su Mario Balotelli: "Sarà una partita importante, come tutte le altre del campionato. Diventa più importante perché arriva dopo tre sconfitte di fila. È uno spartiacque, può decidere se la squadra può virare verso il sole, o restare incastrata nella rete della zona bassa. All'andata il Brescia ci ha messo in difficoltà, è una squadra organizzata. La presenza di Balotelli è un grosso punto di domanda, può essere determinante. Conosco bene Diego Lopez, non avrà avuto il tempo per incidere sul sistema di gioco. Non si vedrà ancora la sua mano, ma dà unità d'intenti e tira fuori doti caratteriali da tutto il gruppo".