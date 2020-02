Udinese, Gotti: "Ci pesa non aver ancora preso la posta piena in questo girone di ritorno"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato in esclusiva su UdineseTV alla vigilia della sfida con la Fiorentina, soffermandosi così sul momento della squadra friulana: "Manca ancora il primo successo nel girone di ritorno? Questo aspetto ha un po’ condizionato l’inizio settimana perché abbiamo lasciato Bologna con il rimpianto dei punti persi, ci pesa non aver ancora preso la posta piena in questo girone di ritorno. Poi questo rimpianto è stato superato da una settimana anomala per i motivi che conosciamo. Noi abbiamo cercato di occuparci unicamente di quello che dobbiamo fare: del campo e dell’affrontare al meglio questa partita".

Che Fiorentina si aspetta? "È una squadra di qualità, ha giocatori forti. Il mercato di gennaio ha mostrato che la società vuole tornare ai fasti di un tempo. Immagino che sarà una partita complicata, con una squadra molto attenta alla fase difensiva, molto brava nel ripartire. Ci sono almeno 4/5 giocatori che possono rilanciare l’azione e trasformarla velocemente da difensiva a offensiva. A nostra volta dovremmo affrontare questa partita con le dovute precauzioni".