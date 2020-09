Udinese, Gotti: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, bene Ouwejan e Arslan"

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti, dopo il match perso con l'Hellas Verona, è stato intervistato da Udinese TV: "“Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che preso le misure all’avversario dopo i primi minuti e ha messo discreta personalità. Avremmo meritato il vantaggio nel primo tempo, anche a inizio ripresa ci sono state un paio di chance importanti. Dispiace prendere un gol da fallo laterale, da lì, complici anche i miei cambi offensivi per recuperare il risultato, abbiamo perso un po’ l’equilibro".

Forma fisica?

"CI sono le risposte individuali da considerare soprattutto per quanto riguarda i nuovi arrivati, credo che i due esordienti siano promossi, hanno fatto la loro parte bene".

Ouwejan e Arslan?

"Hanno fatto pochi allenamenti con il gruppo in un periodo in cui non ci si è potuti allenare molto, ma anche Ouwejan come Arslan è entrato bene in campo".

De Paul?

"È chiaro sia un trascinatore, un giocatore importante per noi”