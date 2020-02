vedi letture

Udinese, Gotti: "Non ci sentivamo salvi prima e non ci sentiamo retrocessi ora"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo il pareggio ottenuto con l'Hellas Verona: "Direi che è un caso che entrambe le sfide col Verona siano finite e 0 a 0 perché le due partite sono molto differenti. La partita dell’andata è stata molto diversa da quella di oggi, è stata una gara a due facce dove nel primo tempo si è vista una grande Udinese, mentre nel secondo siamo stati messi sotto dal Verona. La partita di oggi è stata invece tosta, gagliarda, giocata sul fisico e giocata da due squadre molto ben preparate. Ne è venuta fuori una partita molto continua e se ci fosse stata un’occasione da gol da una qualsiasi delle due parti sarebbe cambiato tutto in un secondo. Di fatto abbiamo giocato contro una squadra in grande salute e il momento in cui si trovano fa molta differenza, il Verona sta giocando bene e sta riuscendo a mettere in difficoltà chiunque. Oggi direi che li abbiamo parzialmente disinnescati e la nostra è stata una gara di voglia e di contrasti, dove ognuno ha voluto concedere il meno possibile. Noi eravamo consapevoli che le squadre sotto di noi hanno la potenzialità per fare molti punti, ma non ci sentivamo salvi prima e non ci sentiamo retrocessi ora. Dobbiamo essere bravi a usare noi le nostre qualità al meglio, mentre dal punto di vista dell’atteggiamento direi che non si può dire nulla a nessuno dei ragazzi: già questo è un miglioramento importante, anche e soprattutto per la continuità con cui sta succedendo".