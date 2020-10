Udinese, Gotti: "Prendiamo troppo spesso gol a ogni occasione. Zero parate di Nicolas"

Al termine della sconfitta per 3-2 della sua Udinese in casa della Fiorentina, l'allenatore dei friulani Luca Gotti ha così parlato a UdineseTV: “Abbiamo preso due gol evitabili e Nicolas non ha fatto parate, è una costante di queste partite, prendiamo gol a ogni occasione. Siamo piuttosto imprecisi nelle due aree di rigore, lì dobbiamo fare il grosso miglioramento".

Come è nato il cambio modulo con difesa a quattro?

"Sembra che tutti lo abbiano come orizzonte, la realtà dal mio punto di vista è che dopo il 2-0, senza contare che abbiamo avuto un’occasione enorme per impattare subito, i ragazzi mi sono piaciuti molto. Poi tutti cercano di pensare ai nomi, al come, ma la realtà è che dopo il doppio svantaggio la squadra ha giocato bene facendo pensare a un'altra ripresa. Poi abbiamo preso un gol stupido e le cose si sono complicate notevolmente".

Ora la Coppa Italia...

"È l’occasione di dare minuti a coloro che stanno rientrando per far avere i novanta minuti a diversi elementi che ne hanno esigenza”.