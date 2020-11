Udinese, Gotti: "Se non la sblocchi vieni punito. Deulofeu c'è, giocando ritroverà freschezza"

Mister Luca Gotti in conferenza stampa inquadra la sconfitta dell'Udinese in Coppa Italia, arrivata ai supplementari contro laFiorentina in un match forse un po' bloccato: “Non è stata una gara così tanto bloccata secondo me, le squadre sono state spesso nei 120’ più lunghe di quanto normalmente dovrebbero essere. Abbiamo trovato le contromisure per contenere Borja Valero, poi abbiamo attaccato e devi concretizzare se nella prima ora di gioco riesci a proporre, non ci siamo riusciti e siamo stati puniti. Ci sono state tante sostituzioni per cercare di diluire la stanchezza e alla fine c’è stato l’episodio”

Ora dovrete recuperare subito le energie in ottica Lazio: “Il problema è assorbire la sconfitta, ti rimane addosso il fatto di averci provato senza riuscire a passare il turno, non ci siamo riusciti e quindi oltre alla stanchezza resta l’amaro in bocca. Ora con calma recupereremo e prepareremo al meglio la partita con la Lazio”

Deulofeu sembra ancora un po' indietro di condizione: “Deulofeu ha fatto 120’,, vuol dire comunque avere addosso molto lavoro di fondo. Gli manca la qualità, la freschezza, che non arriva automaticamente, serve tempo, quando arriverà a quel miglioramento lì potremo godere appieno delle sue qualità. L’ho tenuto in campo perché pensavo che la partita si allungasse per l’uno contro uno, speravo quindi magari trovasse l’episodio”