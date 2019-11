Udinese, Gotti: "Sono soddisfatto dell'atteggiamento di De Paul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di campionato per l'Udinese, con mister Luca Gotti che ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Sampdoria soffermandosi anche su Rodrigo De Paul: "Sta facendo molto bene. Sono soddisfatto dell’atteggiamento di Rodrigo. Dobbiamo metterlo nella condizione di fare il De Paul in campo, ma si lavora con intensità. Cerchiamo di mettere De Paul nella condizione migliore per fare il De Paul. L'equilibrio migliore per ora è sempre con due punte, ma non è detto che nell'arco della partita si possa cambiare".