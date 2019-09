Udinese, i voti al mercato: Marino trattiene i gioielli. E non è poco

© foto di Federico Gaetano

L'Udinese trattiene i migliori giocatori. Ed è quasi una notizia: i lunghi corteggiamenti altrui per Rodrigo De Paul non sono andati a buon segno. Con lui sono rimasti i connazionali Juan Musso e Ignacio Pussetto, oltre a Kevin Lasagna: l'intenzione di ripartire da una base c'era, c'è stata e va premiata. Sono partiti poi giocatori utili ma non indispensabili al gioco di Igor Tudor, qualche incertezza resta invece sugli arrivi. Rodrigo Becao ha iniziato benissimo ma dovrà confermarsi, Ken Sema e Walace sono affari in pieno stile friulano. Stefano Okaka all'ultimo, Ilija Nestorovski e Mato Jajalo gratis. Una campagna acquisti a cui assegniamo un voto di poco inferiore alla sufficienza, compensato dagli elogi per aver trattenuto i gioielli. Caso Cristo: ha convinto l'Udinese prima a prenderlo e poi a cederlo. Chissà.

Operazioni in entrata, VOTO 5,5

Stefano Okaka (Watford)

Ken Sema (Watford)

Walace (Hannover 96)

Ilija Nestorovski (Svincolato)

Cristo (Real Madrid Castilla)

Nicolas (Hellas Verona)

Rodrigo Becão (Bahia)

Mato Jajalo (Svincolato)

Sebastian De Maio (Bologna)

Operazioni in uscita, VOTO 6,5

Aly Mallé (Balikesirspor)

Petar Micin (Čukarički Stankom)

Svante Ingelsson (Pescara)

Andrija Balić (Perugia)

Mamadou Coulibaly (Virtus Entella)

Matos (Lucerna)

Giuseppe Pezzella (Parma)

Stipe Perica (Mouscron)

Simone Scuffet (Spezia)

Gabriele Angella (Perugia)

Cristo (Huesca)

Darwin Machis (Granada)

Molla Wague (Nantes)

Emmanuel Badu (Hellas Verona)

Mauro Coppolaro (Virtus Entella)

Pawel Bochniewicz (Górnik Zabrze)

Ali Adnan (Vancouver Whitecaps)

Valon Behrami (Sion)

Riad Bajic (Konyaspor)