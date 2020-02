© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

UDINESE-INTER 0-2

(64’ e 71’ Lukaku)

Sette minuti e due sostituzioni cambiano la storia di Udinese-Inter: vincono i nerazzurri e per questo ai voti vince anche Antonio Conte. Onore delle armi per il suo avversario Luca Gotti, che ancora una volta conferma i passi in avanti suoi e le qualità dei suoi ragazzi.

LUCA GOTTI 6,5 - Vivrà con qualche fastidio la sua condizione di allenatore a tempo pieno, ma a noi sembra ancora una volta piuttosto bravo nel ricoprirla. Mette sotto scacco l’Inter per quasi un’ora di gioco, schierandosi quasi a specchio e vincendo alcuni duelli individuali. Punito dall’uno-due firmato Lukaku, a quel punto spariglia le carte ma non ha frecce a sufficienza per fare centro.

ANTONIO CONTE 7 - Stavolta vince con i cambi, uno dei fondamentali che spesso gli sono stati contestati in carriera. Legge bene la partita, ridà voglia e verve a Sanchez, indovina gli aggiustamenti a gara in corso: restituire l’Inter alla regia di Brozovic è la mossa che cambia la gara e gli regala la vittoria. Tiene i suoi sempre sulle spine (“Lukaku? Sono contento, ma non è la sua miglior partita”) e tiene anche il passo di Juve e Lazio.