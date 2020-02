Le pagelle dell'Udinese - De Paul brilla su Eriksen. Sema sfonda a sinistra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

UDINESE-INTER 0-2

(64’ e 71’ Lukaku)

Musso 5 - Sotto gli occhi di Samuel, collaboratore tecnico di Scolari, parte bene e poi si perde. Quasi incolpevole sul primo gol di Lukaku, sbaglia il tempo dell’uscita su Sanchez: il 2-0 su rigore è la mazzata definitiva per i suoi.

Becao 6 - Buon primo tempo, qualche difficoltà in più dall’ingresso di Alexis Sanchez, che è in forma e mette in difficoltà la retroguardia udinese.

De Maio 6,5 - Tiene botta su Lukaku, che infatti per segnare gira alla larga da lui: missione mica semplice.

Nuytinck 5 - Più sfortunato che altro nell’occasione del tiro di Lukaku: è però comunque l’occasione che cambia la partita e poi esce. (Dal 73’ Jajalo 5,5 - Entra quando i suoi hanno appena preso una mazzata psicologica non da poco. Non li riporta in gara).

Stryger Larsen 5,5 - Qualche buona iniziativa sulla fascia di competenza, ha la palla del potenziale 1-0, ma Young neutralizza. Si spegne nel secondo tempo.

De Paul 6,5 - Visto a confronto diretto, verrebbe da dire che l’Inter avrebbe dovuto puntare lui con maggior decisione. Forse è eccessivo, sta di fatto che è l’argentino il giocatore in grado di illuminare la partita. Mette in difficoltà tutta l’Inter.

Mandragora 6 - Altro giro, altra corsa sul filo del tiro diretto in porta senza poi segnare: è un fondamentale su cui deve migliorare, perché ne ha grandissime possibilità. Per il resto, prova nel complesso abbastanza positiva. Come tutta l’Udinese: risultato bugiardo.

Fofana 6,5 - Tra i migliori in campo, dei suoi e in assoluto. Costruisce un paio di buone occasioni nel primo tempo, è sempre lucido nelle giocate nonostante la tanta corsa. (Dall’83’ Teodorczyk s.v.).

Sema 6,5 - In fase difensiva concede qualcosa, soprattutto quando scivola ed Esposito potrebbe punirlo, ma non lo fa. In fase offensiva, viceversa, è un martello continuo che non lascia respiro al dirimpettaio Moses, spesso in affanno per seguire lo svedese. (Dal 72’ Zeegelaar 5,5 - Stesso discorso già fatto per Zeegelaar. Patisce il confronto con chi ha sostituito).

Okaka 5,5 - Tante botte, in fin dei conti poca vera pericolosità. Impegna a livello fisico la difesa avversaria, meno pungente sotto porta.

Lasagna 6 - La sua velocità potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia dell’Inter, ha sulla coscienza un paio di imprecisioni di troppo a tu per tu con Padelli.