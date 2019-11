Udinese, Jajalo: "Atteggiamento giusto ma il pallone non voleva entrare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Udinese Mato Jajalo commenta così il pareggio ottenuto con la SPAL: "Abbiamo avuto il giusto atteggiamento - ha detto Jajalo a Udinese TV -. Sapevamo che la partita sarebbe stata dura perché loro sarebbero venuti qua a fare quello che abbiamo fatto noi la scorsa settimana a Genova. Oggi non possiamo dire nulla, abbiamo avuto delle buone occasioni ma purtroppo oggi il pallone non voleva entrare. È mancato solo l'ultimo colpo, l'atteggiamento era quello giusto e la partita era difficile, per cui non era scontato portare a casa un buon risultato. Come ho già detto a questo punto possiamo viverla con grande serenità, abbiamo fatto bene e oggi non abbiamo veramente nulla da rimproverarci".