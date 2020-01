© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Parma-Udinese, il laterale dei friulani Jens Stryger Larsen ha parlato così della gara odierna: "L'obiettivo di oggi è fare punti: abbiamo solo quattro punti di distacco dal Parma e contro il Milan abbiamo giocato bene senza portare punti a casa. Se ripeteremo la prestazione di domenica scorsa, oggi avremo buone possibilità di fare risultato. Europa? Mancano molte gare da giocare, però vincere oggi ci farebbe stare molto più tranquilli per quanto riguarda la classifica. Il campionato però è ancora lungo. In settimana abbiamo studiato al meglio il Parma e il suo modo di giocare. E' una squadra molto forte in casa, ma noi vogliamo i tre punti".