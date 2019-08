© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Lasagna ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'intervallo di Udinese-Milan, ferme sullo zero a zero al termine dei primi quarantacinque minuti: "Stiamo bene, stiamo interpretando la partita come ci aveva chiesto il mister. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma dobbiamo tenere così fino alla fine. Ci siamo allenati tanto nel precampionato, per cui dovremo tenere alto il ritmo".