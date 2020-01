© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta in extremis col Milan Kevin Lasagna, attaccante e capitano dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di UdineseTonight: "Purtroppo fa male non raccogliere punti dopo una prestazione come quella che abbiamo messo in campo con il Milan. Ci fa onore il fatto di essercela giocata fino alla fine al Meazza, alla fine però gli avversari hanno segnato un gol più di noi, il calcio è così. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, consapevoli delle nostre potenzialità. So che da qui a maggio c'è ancora molta strada da fare, ma continuerò a lavorare sodo".