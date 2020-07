Udinese-Lazio, formazioni ufficiali. Dentro Caicedo con Immobile. C'è Fofana

L'Udinese si schiera con Okaka e Lasagna davanti, inserendo Fofana in mezzo al campo. Simone Inzaghi ha diramato le proprie scelte per l'undici titolare di oggi. In campo c'è Parolo al posto di Lucas Leiva, mentre in avanti Caicedo fa coppia con Immobile.

Udinese (3-5-2)

Musso; Nuytinck, Becao, De Maio; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Lazio (3-5-2)

Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.