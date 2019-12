Udinese, Marino blinda De Paul e Pussetto. A gennaio non sono in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese, tra gli obiettivi primari in vista della sessione invernale di calciomercato, ha anche quello di provare a trattenere i giocatori dalla migliore cifra tecnica, cercando di resistere agli assalti lanciati dalle big.

Per quanto riguarda Rodrigo de Paul, di fatto, è ormai una consuetudine che si rinvia di sessione in sessione: una volta era il Napoli, quella dopo la Fiorentina, e adesso infine l'Inter. Le corteggiatrici per l'argentino, tornato anche al gol nell'ultima uscita, non mancano mai, anche se in tal senso l'operato del club friulano è sempre stato chiaro, senza possibilità di troppi fraintendimenti: chiunque voglia De Paul deve pagarlo la giusta cifra. "Non lo svenderemo", ha rassicurato il ds Marino. E se è vero che l'Inter in queste ore sembra essersi avvicinata a Vidal, l'identikit del classe '94 argentino allo stesso tempo si è allontanato dalla Milano nerazzurra.

Discorso differente invece, anche per le eventuali cifre che ci sarebbero in ballo, sul conto di Ignacio Pussetto. L'esterno destro, un po' penalizzato dalla scelta del modulo a tre difensori e due punte centrali, fino ad oggi non ha trovato grande spazio in bianco-nero, e cominciavano a farsi largo le ipotesi di un suo possibile ritorno in Argentina, con il Racing de Avellaneda che aveva iniziato a sondare il terreno. "Pussetto è un giocatore fantastico, ha avuto solo problemi fisici. Deve ritagliarsi il posto in un modulo che non è ideale per le sue caratteristiche fisiche. Per noi è un valore aggiunto, non ce ne vogliamo privare", ha dichiarato poco tempo fa Marino a proposito di lui. Almeno a parole Pussetto dovrebbe rimanere com'è, anche se - si sa - quello del calciomercato è un universo mutevole.