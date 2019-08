© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, ha affrontato molteplici temi ai microfoni di Radio Sportiva. Cominciando dalla partenza in campionato: "Affronteremo le due milanesi nelle prime tre giornate. Sembra un calendario ostico, ma avremo dalla nostra il fattore sorpresa: molti credono che l'Udinese sia quella dell'anno scorso e invece non sarà così".

Sul ritorno di Alexis Sanchez in Italia, dato che il cileno è sempre più vicino all'Inter, ha commentato: "Mi piace che torni in Italia, a Udine ha lasciato un ricordo straordinario.

Infine qualche battuta sul mercato della Fiorentina, operato dal suo predecessore nel ruolo Pradè: "Ribery non mi sorprende più di tanto: spesso Pradè punta a mettere grande carisma nei suoi spogliatoi, così come ha fatto con Boateng. Su DePaul non abbiamo mai avuto un discorso consistente con la Fiorentina. Non credo che ci sia da tirarsi fuori, quindi, con l'arrivo di Ribery".