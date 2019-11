© foto di Federico De Luca

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto a Radio Rai per fare il punto sulla stagione dei bianconeri:

"Non siamo mai stati nella zona calda della classifica dall'inizio del campionato, per cui abbiamo cominciato questo campionato che speriamo possa essere tranquillo. Se non ci fossero state le due partite con 11 gol subiti e uno fatto probabilmente non ci sarebbe stata nemmeno la crisi tecnica. Ma certe cose portano ad alcune riflessioni, fermo restando che Tudor fino alla partita di Bergamo si era ben comportato".