© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gol del pari non ha rasserenato gli animi in casa Napoli: Nikola Maksimovic è appena stato espulso, mentre era formalmente in panchina e fisicamente a bordo campo, impegnato nel riscaldamento. Il centrale serbo ha contestato la decisione del guardalinee e Mariani lo ha ammonito, ma non contento è tornato faccia a faccia col segnalinee e gli ha sussurrato qualcosa: l'assistente ha chiamato immediatamente il direttore di gara, che ha espulso immediatamente il difensore azzurro.