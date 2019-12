Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: tornano titolari Lasagna e Mertens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli, sfida del 15° turno di Serie A delle 18: rispetto alle scelte di Roma, dove i friulani hanno perso nettamente il confronto contro la Lazio, Gotti cambia quattro pedine: ecco Lasagna in attacco al fianco di Okaka, con Ter Avest sulla corsia sinistra in luogo di Sema e De Maio centrale al posto di Becao. Davanti a Musso dunque si schiererà l'ex Bologna con Ekong e Nuytinck, mentre in mezzo spazio a Fofana, Mandragora e De Paul, con Larsen laterale destro a tutto campo. Di seguito i ventidue in campo scelti da Gotti e Ancelotti:

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, De Maio; Stryger, De Paul, Mandragora, Fofana, Ter Avest; Lasagna, Okaka.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Becao, Walace, Barak, Nestorovski, Teodorczyk, Pussetto.

Allenatore: Gotti.

Fuori Llorente e ritorno al 4-4-2: queste le scelte di Carlo Ancelotti in vista della sfida all'Udinese, con gli azzurri a caccia di un risultato positivo che possa farli uscire dalla crisi. L'ex tecnico di Real e Bayern Monaco punta su Mertens-Lozano di punta, con il ritorno di Callejon sulla destra e lo spostamento di Insigne sulla corsia di sinistra, dove agirà come laterale difensivo Mario Rui. Al centro Zielinski e Fabian Ruiz come intermedi, mentre la difesa è completata da Manolas, Koulibaly, recuperato, e Di Lorenzo a destra. Meret confermato in porta.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Luerto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Leandrinho, Younes, Llorente.

Allenatore: Ancelotti.