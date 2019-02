© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese Davide Nicola ha parlato anche di Kevin Lasagna: "Per lui parlano i numeri, nelle dieci partite in cui ci sono stato 5 volte è partito titolare, 3 da subentrato e due fuori per problemi. Nella sosta ha fatto una preparazione importante per recuperare, poi ha avuto il problema alla spalla che lo ha costretto a lavorare in modo ridotto. Lasagna per noi è importantissimo, sa benissimo che deve entrare e determinare, la cosa più semplice del mondo, ma anche la più difficile”.