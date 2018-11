Udinese, Nicola: "Se bastano le tre punte? Scoprirò le potenzialità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Nicola è appena approdato sulla panchina dell'Udinese. Il nuovo tecnico bianconero non vuole parlare di mercato ma ha risposto a chi gli ha chiesto degli attaccanti a sua disposizione. "Se bastano le tre punte presenti in rosa? E' una domanda da rivolgere più a Pradè, ma sono in grado di rispondere per il mio ruolo. Non ho ancora visto tutti i calciatori, posso scoprire le potenzialità dei ragazzi. La fame è tanta, voglio iniziare a lavorare con i ragazzi. Ci renderemo conto di come stare in campo, questo è sempre frutto di un equilibrio. E' fondamentale per ottenere il massimo da ogni componente della rosa. Sono qui perché pretendo il massimo da me stesso, dedicherò tanto tempo ai ragazzi. Il mio calcio è organizzato, voglio coinvolgere tutti. Di certo gli undici nazionali fanno 'perdere tempo', sono giorni di lavoro persi per la conoscenza interpersonale", le sue parole.