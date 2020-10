Udinese, Pereyra: "Emozionante tornare qui, ho ritrovato la gente che mi voleva bene"

Il neo giocatore dell’Udinese Roberto Pereyra ha commentato così a Udinese TV il match perso in casa contro la Roma: “È stato emozionante perché era tanto che non tornavo qua, ho ritrovato la gente che mi voleva bene. Peccato per il risultato, credo però che abbiamo dimostrato l’atteggiamento giusto, siamo consapevoli però che in alcune cose c’è da migliorare. Adesso lavoriamo nella sosta e riportiamo. De Paul? Ci conosciamo da un po’, credo che insieme potremo fare molto bene a metà campo e insieme ai compagni potremo fare grandi partite. I tifosi? Gli chiedo di avere pazienza per queste tre sconfitte, siamo convinti in spogliatoio che torneremo a punti molto molto presto”, ha concluso.