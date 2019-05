Udinese, Pradé: "I nostri ragazzi sono riconosciuti fortissimi e appetibili"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Pradè, dt dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero della salvezza raggiunta e del futuro del club bianconero: "Siamo diventati squadra "tardi" proprio per i problemi che abbiamo dovuto affrontare. Abbiamo avuto così tanti infortuni e situazioni particolari che nel momento in cui siamo riusciti a giocare con la squadra quasi al completo abbiamo dimostrato cosa valiamo e gli innesti di gennaio si sono rivelati azzeccati. Ricordiamo che abbiamo giocato le ultime partite senza Behrami, Fofana e Barak a centrocampo, ma ne siamo usciti molto bene. Partiamo per l’ultima trasferta concentrati, per fare bella figura e cercare di vincere la partita migliorando ulteriormente la nostra classifica. Abbiamo diverse squadre a portata e possiamo toglierci sicuramente qualche soddisfazione. I giocatori scenderanno in campo con la stessa fame dimostrata nelle ultime partite, mi è bastato vederli in allenamento.

Futuro e mercato - "Il fatto che i nostri giocatori siano al centro dei discorsi sul calcio mercato non può farci che piacere, significa che nonostante un campionato così faticoso, i nostri sono riconosciuti come giocatori che individualmente sono fortissimi e appetibili sul mercato. Ora però è ancora prematuro parlarne, a campionato finito analizzeremo situazione per situazione".