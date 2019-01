© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Scuffet lascia l'Udinese: l'italiano infatti tenterà la sorte con la maglia del Kasimpasa, club di Süper Lig. Per il classe '96, in campo per le prime 9 gare stagionali in Serie A e successivamente sostituito tra i pali da Musso, nuova esperienza che inizia oggi: stando a Sky, volo verso la Turchia previsto nelle prossime ore per visite e firma, ritrovando continuità. Con Scuffet pronto a ripartire dall'estero e da una nuova tappa con la maglia del Kasimpasa.