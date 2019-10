Udinese-Torino, Mazzarri: "Sarebbe stato giusto ci fosse anche Tudor"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Noi allenatori vorremmo essere capiti un po' di più". Walter Mazzarri, allenatore del Torino, sarà in panchina nella prossima di campionato, a differenza del suo avversario Igor Tudor. In conferenza stampa, il tecnico granata si schiera come prevedibile a fianco del suo collega: "Sarebbe giusto ci fosse anche lui, è sempre un dispiacere quando c'è la squalifica di un allenatore. Tutti sappiamo che c'è un'area tecnica, a volte può capitare di sconfinare: vorrei ci fosse più comprensione sotto questo aspetto. Di Tudor posso dire che non lo conosco personalmente, ma mi sembra una persona squisita".