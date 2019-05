Udinese, Tudor: "A Frosinone una fetta importante della nostra salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di campionato per l'Udinese di Igor Tudor, atteso domani dalla delicatissima sfida per la salvezza contro il Frosinone. Queste le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa riportate dal sito ufficiale del club:

Troost-Ekong è pronto per giocare domani? "Sì. Lui giocherà ma finalmente posso dire di avere delle alternative nel reparto difensivo e questo è un fattore importante per questo finale di stagione. In settimana abbiamo lavorato bene allenandoci con lo spirito giusto, concentrandoci sull’intensità sia nelle fasi difensive che in attacco. Ci aspetta una partita difficilissima a Frosinone, dove siamo consapevoli di giocarci una fetta importante della nostra salvezza".

Modifiche sulla tattica? "Quando si gioca contro il Frosinone è chiaro che bisogna impostare l’incontro in maniera diversa rispetto a quando si affronta l’Inter o l’Atalanta. Indipendentemente da questo, però, la chiave per noi è quella di continuare sulla strada perseguita finora, e cioè avere grande intensità, un forte pressing sui portatori di palla, compattezza e aggressività. Al contempo però dovremo stare attenti a non sbilanciarci troppo. Io vedo la mia squadra in crescita nelle ultime partite. Abbiamo giocato bene contro due avversarie stratosferiche come Atalanta e Inter. Io in settimana ho ribadito ai miei giocatori il concetto della mentalità: se sarà quella delle ultime settimane allora domani faremo bene, se viceversa andremo a Frosinone con l’idea che “tanto affrontiamo una squadra già retrocessa”, allora faremo male. Bisogna andare là giocando al massimo della concentrazione cercando di mettere in difficoltà l’avversario fin dal primo minuto".

Cosa si aspetta dal Frosinone? "Io spero che gli avversari siano più scarichi in quanto già retrocessi, ma sicuramente non ci conto, noi dovremo solo andare là e giocare la partita al 100% e basta".

Come stanno Okaka, Lasagna e Pussetto? "Stanno tutti molto meglio. Il mio obiettivo, quando sono arrivato qui, era quello di alzare il livello atletico senza giocare in modo passivo. A me piace molto di più come gioca la squadra nelle ultime partite rispetto al passato e sono convinto che dobbiamo continuare su questa strada".

Quanto possono pesare i due punti in più che ha l’Udinese sull’Empoli? "Moltissimo. Ma come ho già avuto modo di dire altre volte, ormai pesa tutto. Però la cosa più importante siamo noi e fare in modo di influire con la nostra prestazione sul corso della partita".