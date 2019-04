Udinese, Tudor carica i suoi: "Sono stato chiaro, Lazio da dimenticare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Igor Tudor scuote l'Udinese dopo la sconfitta contro la Lazio. In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, il tecnico croato ha spiegato cosa ha detto alla squadra: "Abbiamo parlato tanto sia ieri che oggi. Quando c'è poco tempo, anche se giochi un po' meno, senti la partita e hai uno scarico emozionale forte. Era giusto parlare subito, dire di dimenticare la partita subito. Oggi abbiamo parlato in modo chiaro, così magari riescono a rientrare meglio in partita. Per quanto riguarda le motivazioni, se uno non capisce quelle della gara di domani e non si carica, allora qualcosa non quadra. Sono sicuro che domani andranno in campo al meglio".