Tudor: "Luis Alberto e Zaccagni? Nessun problema. Non servono confronti..."

Queste tre gare serviranno anche per fare valutazioni più accurate sul mercato o ha le idee già abbastanza chiare? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Igor Tudor, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro l'Empoli - gara valida per la 36esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Io sono concentrato sul campo, come la squadra, poi ci sarà tempo per fare valutazioni e parlare di mercato. Non si è fatta nessuna analisi da questo punto di vista, c'è solo il focus sulle gare".

S'è confrontato con Luis Alberto e Zaccagni?

"Non c'è niente, non servono confronti... Io come voi guardo tutti i giorni la televisione e non c'è una gara che finisce senza qualcuno scontento al momento del cambio. Bisogna sempre restare nei limiti, ma non è successo nulla di esagerato".

