Udinese, Tudor: "Felice per Ter Avest. Dobbiamo migliorare in avanti"

© foto di Federico De Luca

Da casa Udinese arrivano le parole di Igor Tudor, tecnico del club friulano, dopo l'amichevole di questo pomeriggio contro il Venezia: "Sicuramente per Ter Avest oggi è stata una buona occasione. Era importante per Hidde ma anche per gli altri ragazzi che hanno giocato meno, per lui però in particolare siccome è reduce da uno stop forzato molto più lungo. Oggi abbiamo fatto molto bene nel primo tempo mentre nel secondo siamo crollati fisicamente a causa del lavoro molto intenso che abbiamo svolto in settimana. Nella prima frazione potevamo segnare almeno quattro reti, poi nella ripresa il Venezia ha schierato giocatori più freschi e ha disputato una buona gara. Negli ultimi allenamenti abbiamo lavorato molto sulla fase offensiva e sui movimenti che dobbiamo migliorare, come il movimento senza palla e le linee di passaggio. Peccato solo che oggi siamo calati dopo un'ottima prima mezz'ora".