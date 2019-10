Udinese, Tudor: "I nazionali sono rientrati bene, tranne Stryger Larsen"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le nazionali, riecco la Serie A. Per l'Udinese l'appuntamento è per domani contro il Torino e Igor Tudor, allenatore bianconero, ha fatto il punto sulla condizione dei nazionali in vista della sfida della Dacia Arena: "A parte Larsen, gli altri stanno tutti bene. Alcuni sono rientrati abbastanza presto, sono contento. Abbiamo fatto allenamenti importanti questa settimana".