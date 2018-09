Udinese, Velazquez: "Bene gli 8 punti, ma l'importante è avere fame"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio parlando anche degli 8 punti in classifica conquistati finora: "L'inizio di stagione è buono, considerando i tanti cambi in estate, con giocatori da altri campionati e considerando anche la rosa molto giovane. Prima dei punti in classifica, però, per me è importante quello che vedo ogni giorno: una squadra coesa, con giocatori che si allenano assieme e si aiutano. Mi interessa il lavoro e la mentalità, e di questi sono molto soddisfatto. Bene gli 8 punti, bene le vittorie, ma dobbiamo sempre pretendere di più avere fame di vittorie: fin dalla gara di domani contro la Lazio".