Udinese, Velazquez su Danilo: "Ottimo ragazzo, ma pensiamo a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate ha salutato Udine per approdare al Bologna dopo sette anni trascorsi in maglia bianconera. Danilo (34) si prepara a sfidare la sua ex squadra, mentre - nella conferenza stampa della vigilia - il tecnico friulano Julio Velazquez ha così parlato del difensore ora in forza ai felsinei: "In questo momento Danilo non è nella nostra rosa, però posso dire che ha avuto una buona carriera in questa Società. Era il capitano, lo è stato per tanti anni. Per questo gli auguro il meglio nel mondo del calcio e fuori, quando s'è allenato con noi ha fatto bene. Non posso dire nulla di male sul ragazzo. Mi piace parlar bene della gente che lo merita, credo che Danilo abbia fatto molto bene in questo club ma ora gioca in un'altra squadra e noi dobbiamo pensare soltanto a vincere".