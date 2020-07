UEFA, Christillin: "Barcellona-Napoli? Due le ipotesi se non si dovesse giocare al Camp Nou"

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Evelina Christillin, membro board UEFA: "Barcellona-Napoli? Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo, sono una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al Camp Nou. Non conosco la deadline, i membri UEFA devono prendere la decisione, si sa già qual è il piano B, quindi Ceferin, Marchetti, Uva e gli altri prenderanno una decisione alla luce di ciò che gli dirà il Governo spagnolo. La convocazione del prossimo comitato esecutivo della UEFA è per il 24 settembre in occasione della finale di Super Coppa, tutto ciò che può accadere è una comunicazione da parte della UEFA per dare il proprio assenso o dissenso per qualcosa che di fatto è stato già deciso: che si potrebbe giocare in Guimaraes o ad Oporto".